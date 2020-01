Daniela Büchner (41) ist unfassbar stolz auf sich! Auch heute Abend musste die Witwe von Jens Büchner (✝49) erneut mit Dschungelcamp-Kollegin Elena Miras (27) zur Prüfung antreten. Für Danni war der Gang zu Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) der siebte in Folge. Doch dieses Mal konnten die beiden Damen das Moderatoren-Duo und die Zuschauer überraschen: In einer Extrem-Quiz-Runde erspielten sie sich neun Sterne. Danni kam nach der gelungenen Challenge zurück im Camp aus dem Prahlen gar nicht mehr raus – und ging damit dem Rest auf die Nerven!

Zum ersten Mal kehrte Danni nach einer Prüfung total euphorisch zurück und berichtete überglücklich, wie toll sie sich bei "Das große Genöle" geschlagen haben. Dabei ließ sie Elena kaum zu Wort kommen. "Fragen beantworten, scheint wohl irgendwie meins zu sein", freute sie sich vor versammelter Mannschaft nicht nur einmal. Sonja Kirchberger (55) konnte gar nicht fassen, was sie da miterlebte: "What? Reden wir noch immer von Danni? Danni nervt mit ihren ständigen Wiederholungen" moserte sie im Sprechzimmer. Auch Markus Reinecke (50) kann sich nur schwer freuen und wettert ironisch: "Danni hat ihre Show hier akkurat durchgezogen. Setzt sich jetzt perfekt in Szene."

Auf dem Weg zum Wasserfall mit Claudia Norberg (49) war sich Danni außerdem sicher, dass sie doch am meisten zu dem tollen Prüfungs-Ergebnis beigetragen habe: "Ich habe alle Fragen beantwortet – schnell. Und sie musste nur noch die Antworten raussuchen. Ich bin so ein kleiner Schlaukopf. Und weiß du was ich geil finde, ich bin sieben Mal am Stück reingewählt worden, und bin mit so einem Feuerwerk gegangen", lobte sie sich selbst.

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg und Daniela Büchner im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

