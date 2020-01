Da war Dieter Bohlen (65) fast sprachlos! Am Samstagabend wurde eine weitere Castingfolge der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar ausgestrahlt. Wieder einmal versuchten zahlreiche Talente mit ihren Stimmen bei Dieter, Pietro Lombardi (27) und Co. zu landen. Einen bleibenden Eindruck hat aber nur eine hinterlassen: Kandidatin Gina Christin Scharrelmann. Sie erinnert den Poptitanen wie kein anderer Teilnehmer an seinen einstigen Schützling Pietro!

Die 21-Jährige sang den deutschen Popsong "2x" von Mathea vor der Jury in Hamburg. Als sie mit ihrer Performance fertig war, brach aus Dieter sofort heraus: "Es hat mich noch nie ein Kandidat so an Pietro erinnert wie du. Du hast auch so ein Kieksen und Schluchzen in der Stimme und triffst die Töne nicht so richtig. Und du hast eine wahnsinnige Personality in der Stimme, einfach Wahnsinn. Du hast Wiedererkennungswert! Du bist genauso wie Pietro!"

Doch nicht nur Gina, auch Pietro zeigte sich von dieser Aussage sehr überrascht: "Krass, dass Dieter das sagt! An mich hat damals auch niemand geglaubt außer Dieter, also vertraue ich ihm da jetzt mal. Frau Lombardi, ich bin dabei. Ab auf die Pietro-Reise", lachte er. Mit vier Mal Ja kam sie eine Runde weiter. Die Studentin sieht den Vergleich ebenfalls sehr positiv. Sie ist sich sicher, dass sie der Jury sicher mehr im Gedächtnis bleibe als so manch anderer Kandidat.

TVNOW / Stefan Gregorowius Gina Christin Scharrelmann bei DSDS 2020

TVNOW / ActionPress Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

