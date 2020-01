Müssen die Kanidaten an Tag neun aus dem Dschungelcamp ausquatiert werden? Bereits gestern Abend konnte man als Zuschauer beobachten, wie stark es bei den Live-Aufnahmen von Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) regnete. Den beiden Moderatoren wurde sogar untersagt, die Brücke zu betreten! Und auch die Promis konnten nicht wie üblich in ihrem Camp schlafen, sondern mussten aufgrund reißender Wasserfluten im Dschungeltelefon nächtigen. Kann die Live-Show heute möglicherweise gar nicht produziert werden?

Vermutlich hat sich ein Land noch nie so sehr über Regen gefreut wie momentan Australien. Denn die starken Regenfälle dürften für langersehnte Entspannung in einigen Brandgebieten sorgen. Doch des einen Freud ist des anderen Leid: Die Wassermassen sind so enorm, dass die Campbewohner möglicherweise evakuiert werden müssen. Heißt es heute vielleicht erstmals für alle Kandidaten gleichzeitig "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"? Droht ein Abbruch des Dschungelcamps? Aus Scherz drehte RTL schon mal den Strom ab.

Bis zum Ende der gestrigen Show hatte sich die Wettersituation jedenfalls noch nicht entspannt. Die Verkündung der Zuschauerentscheidung fand schließlich auch nicht wie üblich im Camp, sondern per Videochat im Dschungeltelefon statt – während die Moderatoren im Baumhaus festsaßen. Bereits 2012 sahen sich die Dschungelcamp-Kandidaten extremen Regenfällen ausgesetzt. Damals hatte sich jedoch rechtzeitig, kurz vor der Evakuierung, die Situation wieder entspannt.

