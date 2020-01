Wird er der erste Dschungelcamp-Bewohner 2021? Am vergangenen Mittwoch crashte Felix Leßmeister die Dschungel-Spezial-Folge von "Stern TV" mit Steffen Hallaschka. Der junge Mann stand plötzlich vor laufender Kamera im Studio und wollte wissen, wie prominent man sein müsse, um in das Dschungelcamp einziehen zu dürfen. Mit diesem dreisten Auftritt sorgte Felix für so großes Aufsehen, dass das Internet ihn jetzt tatsächlich im TV-Urwald sehen will!

Das verriet der ehemalige DSDS-Kandidat im Gespräch mit Promiflash. "Ich kann sagen, dass mich viele viele Tausende User via Instagram und Facebook angeschrieben haben mit der Aussage: 'Ich feiere deine Aktion'.", erklärte Felix. Einige Abonnenten schrieben ihm, dass er für mehr Schlagzeilen und für mehr Entertainment gesorgt habe, als manch ein Campbewohner in den letzten Jahren. Felix hingegen ist sehr froh über die Aufmerksamkeit, für die er gesorgt hat. Und freut sich über die Unterstützung der Netzgemeinschaft.

Schon seit Jahren hat Felix wiederholt versucht, an dem Kakerlaken-Abenteuer teilzunehmen. "Ich bin einfach ein Entertainer durch und durch, ich habe viele Veranstaltungen moderiert", beteuert er. Und er habe lange überlegt, wie er sich in die Schlagzeilen bringen kann. Nun hat er sich für diesen Weg entschieden.

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / i&u TV Steffen Hallaschka bei "Stern TV"

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Felix Leßmeister vor der DSDS-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de