Ein ungebetener Gast schummelte sich bei "Stern TV" vor die Kameras! Am vergangenen Mittwoch hatte der Moderator Steffen Hallaschka (48) zwei ehemalige Dschungelcamperinnen zu Besuch: Mit der noch amtierenden Urwald-Queen Evelyn Burdecki (31) und der Zweiplatzierten von 2013 Olivia Jones (50) sprach der 48-Jährige über die aktuelle Staffel, aber auch über die verheerenden Waldbrände, die momentan in Down Under wüten. Das Gespräch war für einen jungen Mann aus dem Live-Publikum offenbar so mitreißend, dass er sich einmischen musste: Wollte sich der Unruhestifter etwa für das nächste Dschungelcamp bewerben?

Es war der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um die Show zu crashen: Steffen, Evelyn und Olivia nahmen gerade Anteil am Leid der Koalas in Australien. Plötzlich stand ein Mann in Jeans, Sneakern und schwarzem Shirt vor dem Trio. "Guten Abend, Felix mein Name", stellte er sich mit einem Handschlag dem verdutzten Moderatoren vor. Und auch die Gesichtszüge der ehemaligen Dschungelkönigin entgleisten kurz wegen der ungeplanten Unterbrechung. "Darf ich fragen, wieso Sie mitten in die Sendung reinplatzen?", wollte der zweifache Vater schließlich von dem Ruhestörer wissen.

Der habe ein Anliegen, wie er vollmundig ankündigte: "Wie prominent muss man eigentlich sein, um in das Dschungelcamp einziehen zu dürfen?" Steffen schien zu ahnen, dass Felix sich in dem Moment wohl für das Format anmelden will – entschlossen schickte er ihn wieder ins Publikum, denn ein Überraschungs-Auftritt in seiner Talkrunde reiche dafür noch nicht aus. "Das ist ja hier nicht 'Wünsch dir was', wo jeder mit seiner persönlichen Lebensgeschichte in die Sendung spazieren kann", kommentierte er schließlich, bevor die Show fortgesetzt wurde.

Getty Images Steffen Hallaschka im November 2019

Bieber, Tamara / ActionPress Evelyn Burdecki im Januar 2020

Getty Images Steffen Hallaschka, "Stern TV"-Moderator

