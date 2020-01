Für die ersten beiden Promis ist das Dschungelcamp-Abenteuer vorbei! Nachdem am Freitagabend bereits Bachelor in Paradise-Star Marco Cerullo (31) das Lager verlassen musste, hat es einen Tag später auch DSDS-Bekanntheit Toni Trips getroffen. Die Sängerin bekam die wenigsten Zuschauerstimmen und musste ihren Platz am Lagerfeuer räumen. Im vergangenen Jahr teilte Domenico De Cicco (36) das Schicksal eines frühen Exits. Im Gespräch mit Promiflash verrät er: Direkt am Anfang rauszufliegen, kann ziemliche Vorteile haben.

"Genieß das Versace-Hotel. Du hast eine Woche, in der du dir einfach mal die Gold Coast anschauen kannst. Und Essen, alles auf dem Nacken der Produktion", plaudert der 36-Jährige gegenüber Promiflash aus. Die Gage sei den ausgeschiedenen Buschbewohnern sicher und es sei eine einmalige Gelegenheit, die verbleibende Zeit bis zum Ende der Show dafür zu nutzen, Down Under unsicher zu machen. "Das ist auf jeden Fall ein Ansporn und eine Motivation, weil letztendlich die, die als letzte rauskommen, haben nicht die Möglichkeit, ein bisschen Zeit in Australien zu verbringen und auch mal die schönen Seiten davon zu sehen", ergänzt Domenico.

Während Tonis Begleiter Marco Venancio nach seinem Exit sicher war, dass Toni gerne noch länger das Urwald-Abenteuer durchgezogen hätte, war sein Bachelorette-Namensvetter sichtlich erleichtert, zurück in die Zivilisation zu kehren. "Ich bin froh, dass ich draußen bin. Die schlimmste Woche meines Lebens", gab Marco bei der Reunion mit seiner Freundin Christina Graß (31) zu.

