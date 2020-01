Die Woche des Hungerns hat für Marco Cerullo (31) endlich ein Ende! Am vergangenen Freitag wurde der Bachelor in Paradise-Star als erster Buschbewohner aus dem Dschungelcamp gewählt. Er hatte nicht genügend Zuschaueranrufe erhalten. Den kleinen Schock hat der Freund von Christina Graß (31) aber mittlerweile verdaut. Und eine gute Sache hat das Ganze: Die Reis-und-Bohnen-Diät ist für Marco vorbei und er kann wieder nach Lust und Laune schlemmen!

Und auf seinem Teller landete erst mal eine Pizza! Bei Instagram lud der 31-Jährige zwei Fotos vom wohlverdienten Schmaus hoch. Auf einem der Schnappschüsse beißt er sogar genüsslich in die italienische Hefeteigspeise. "Bei der Pizza konnte ich einfach nicht widerstehen. Jamie Oliver (44) war einfach stärker als Dr. Bobs (69) Aussage, ich soll vorsichtig sein beim Essen", schrieb der einstige Kuppelshow-Kandidat dazu. "Ich habe es einfach so sehr vermisst. Schauen wir mal, ob sie drin bleibt", lauteten seine Worte zum Post weiter.

Bis gestern hatte Marco noch Magenprobleme, musste sich einige Male sogar übergeben. Mittlerweile geht es ihm aber viel besser. In seiner Instagram-Story ist zu sehen, wie er gemeinsam mit Christina Australien unsicher macht. "Du hast eine Woche, in der du dir einfach mal die Gold Coast anschauen kannst. Und Essen, alles auf dem Nacken der Produktion", riet ihm auch Domenico De Cicco (36), der in der vergangenen Staffel ebenfalls als Erster ausgeschieden war.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo in Australien, Januar 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020, Tag 8

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de