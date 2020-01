Die Musikwelt hat eine weitere Größe verloren! Der US-amerikanische Sänger David Olney ist im Alter von 71 Jahren auf der Bühne gestorben! Sein Lied "Jerusalem Tomorrow" hatte ihm internationale Bekanntheit beschert. Mit 20 Solo-Platten galt er sogar als einer der Begründer der zeitgenössischen Countrymusik. Mit anderen Musik-Legenden wie Steve Young und Emmylou Harris produzierte David erfolgreiche Alben. Ein Auftritt in Florida sollte am Samstag sein letzter werden!

Beim 30A Songwriters Festival in Santa Rosa Beach hatte David bereits einige seiner Hits gesungen und seine Fans mitgerissen. Plötzlich hielt er mitten in einem Lied inne. Wie sein Singer-Songwriter-Kollege Scott Miller am gleichen Tag auf Facebook berichtete, murmelte David: "Es tut mir leid." Daraufhin habe er sein Kinn auf die Brust gelegt. "Er hat seine Gitarre nicht fallen gelassen, ist nicht vom Hocker gefallen. Es war so sanft wie er selbst“, beschrieb Scott den Tod des Musikstars.

Auch die Sängerin Amy Rigby erinnert sich an den Moment auf Facebook: "Es sah so aus, als würde er nur eine kurze Pause einlegen." David hatte jedoch einen Herzinfarkt erlitten. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Getty Images David Olney bei einem Auftritt in Nashville im März 2012

Getty Images David Olney bei einem Auftritt in Nashville im März 2012

Getty Images David Olney bei einem Auftritt in Nashville im März 2012



