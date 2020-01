Das Dschungelcamp begibt sich auf die Zielgerade Richtung Finale. Seit Freitag müsste eigentlich jeden Tag ein Kandidat den TV-Urwald verlassen. Bachelor in Paradise-Star Marco Cerullo (31) und DSDS-Sternchen Toni Trips mussten bereits die Koffer packen und sind mittlerweile wieder zurück in der Zivilisation. Aber in der vergangenen Folge gab es für die Promis und die Zuschauer eine Überraschung: Keiner der Camper musste sich aus dem australischen Busch verabschieden. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und sind von dieser Entscheidung gar nicht begeistert!

In einem Promiflash-Voting kam es zu einem eindeutigen Ergebnis! Rund 786 Stimmen wurden bei der Umfrage abgegeben – 66,3 Prozent (521 Stimmen) der Leser sind der Meinung: Einer der Campbewohner hätte die Heimreise antreten sollen. Die anderen 33,7 Prozent (265 Stimmen) finden es hingegen schön, dass ihnen die verbleibenden Teilnehmer noch etwas länger erhalten bleiben.

In der ersten Folge hatte Günther Krause (66) nach einigen Stunden bereits seine Sachen packen und die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen müssen. Einen Nachrück-Kandidaten gab es für den Politiker nicht. Deshalb gab es an Tag 10 in der Entscheidungsrunde keinen Abgang.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Toni Trips und Elena Miras an Tag 10 im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Raúl Richter, Anastasiya Avivola, Marco Cerullo und Elena Miras im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Ex-"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnehmer Günther Krause

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de