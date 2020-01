Alle Dschungelcamp-Stars dürfen bleiben! Eigentlich müsste seit Freitag jeden Tag einer der Kandidaten den australischen Busch verlassen. In den vergangenen beiden Folgen traf es erst Marco Cerullo (31) und dann Toni Trips. Auch in der heutigen Episode riefen viele Zuschauer für ihre Favoriten an, am Ende flog allerdings trotzdem niemand raus: Heute gab es eine Nullrunde und keiner musste das Camp räumen!

In der allerersten Folge hatte Günther Krause (66) direkt seine Koffer packen müssen. Er durfte aus gesundheitlichen Gründen nicht länger in der Freiluft-WG bleiben. Einen Nachrück-Kandidaten gab es nicht. Aus diesem Grund gab es in der heutigen Entscheidungsrunde keinen Abgang. Zittern mussten die Stars allerdings trotzdem. Die Moderatoren Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) verkündeten die Nullrunde nämlich erst, nachdem sie bekanntgaben, dass Anastasiya Avilova (31) und Raúl Richter (32) am wenigsten Anrufe erhalten haben.

Um ein Haar hätte doch ein Star das Camp heute verlassen. Elena Miras (27) ist nach zehn Tagen Dschungelcamp einfach erschöpft. Sie dachte sogar daran, den berühmten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sagen und das Trash-Format freiwillig zu verlassen. Zum Glück konnte Camp-Kollege Prince Damien (29) sie aber aufmuntern und vom Bleiben überzeugen.

