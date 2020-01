Langsam, aber sicher geht es auf die Zielgerade! Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! haben noch acht Promis die Chance, den Thron des australischen Dschungels zu besteigen. Nachdem bereits Marco Cerullo (31) und Toni Trips das Camp verlassen hatten, platzte in der vergangenen Folge auch für Sonja Kirchberger (55) der Traum vom Sieg. Welcher VIP hat nun das Potenzial, Evelyn Burdecki (31) von ihrem Amt abzulösen?

Dass Danni Büchner (41) ihren Konkurrenten mit ihren Stimmungsschwankungen auf die Nerven geht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Vor allem ihr Gerede, dass sie das Abenteuer ihrem verstorbenen Mann Jens (✝49) zuliebe über sich ergehen lasse, sorgt bei ihren Mitstreitern für erhitzte Gemüter. Trotzdem beißt sie sich weiter tapfer durch. Sehen die Zuschauer in der Goodbye Deutschland-Bekanntheit gerade deswegen vielleicht das Zeug, Dschungelkönigin zu werden?

Raúl Richter (32) und Anastasiya Avilova (31) hingegen standen bereits zweimal in Folge auf der gefürchteten Abschussliste. Als Wackler entkamen sie nur ganz knapp dem Dschungel-Exit, obwohl sie zusammen mit Markus Reinecke (50) und Sven Ottke in der Dschungelprüfung am Montag nur zwei Sterne ergattert hatten. Wird das auch ein drittes Mal für einen der beiden Campern gut gehen oder kämpfen sich die zwei Dschungelcamp-Teilnehmer sogar noch unter die Favoriten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

