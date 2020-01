Dieser Star kann nicht mehr um die Dschungelcamp-Krone kämpfen! Seit elf Tagen sitzen nun schon die verbliebenen VIPs im australischen Busch und kämpfen um den Titel Dschungel-König oder -Königin 2020. Nachdem gestern kein Camper die Show verlassen musste, hat heute endgültig das letzte Stündchen für einen Star in Down Under geschlagen. Dieser Promi bekam heute die wenigsten Zuschaueranrufe und muss seine Pritsche räumen!

Bereits gestern standen Raúl Richter (32) und Anastasiya Avilova (31) auf der Abschussliste. Als Wackler entkamen sie jedoch ganz knapp dem Dschungel-Exit – und auch heute können sie aufatmen, denn: Es traf dieses Mal Sonja Kirchberger (55), die nun endgültig die Freiluft-WG auf Zeit verlassen muss. Allzu traurig scheint die Schauspielerin darüber nicht zu sein – im Gegenteil: Ziemlich gefasst verabschiedet sie sich von ihren Camp-Kollegen. Nur Elena Miras (27) kann Sonjas Camp-Aus nicht fassen, sie weint bitterlich nach der Verkündung.

Viele Fans haben schon mit einem Exit von Anastasiya gerechnet. Sonja selbst fand ihr Verhalten bei der gestrigen Entscheidungsverkündung unangebracht. "Ich finde, wie du eben geklatscht hast... Du hast die Krone nicht verdient. Hier kämpfen die Leute für die Krone und du machst eine Farce daraus", regte sich die Schauspielerin auf. Für Sonja sei so ein Auftreten einfach ein No-Go.

