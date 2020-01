Sonja Zietlow (51) hat ihren persönlichen Dschungelkönig schon vor Augen! Seit 2004 moderiert sie das Dschungelcamp und wird dieses Jahr bereits zum 14. Mal den Sieger oder die Siegerin der Realityshow küren. TV-Bekanntheiten wie Evelyn Burdecki (31), Jennifer Frankhauser (27) oder auch Marc Terenzi (41) konnten in der Vergangenheit die Krone nach Hause holen. 2020 steht der Gewinner zwar noch aus, aber Sonja hat einen klaren Favoriten!

Im RTL-Interview erklärte zunächst ihr Moderationspartner Daniel Hartwich, was der Sieger mitbringen müsste: "Teamgeist, er muss sich aufopfern können für seine Leute", setzte er ein. Daraufhin unterbrach sie ihn: "Also, ich habe jetzt mittlerweile einen absoluten Favoriten." Der 41-Jährige war schockiert und wollte es direkt wissen. "Prince Damien (29)", antwortete die Blondine und grinste bis über beide Ohren. Denn der einstige DSDS-Gewinner habe immer gute Laune und mache sie fröhlich. "Der sieht in allem etwas Positives", fasste sie zusammen.

Auch die Camp-Bewohnerin Danni Büchner (41) sieht das ähnlich. "Man ist gerne mit dir zusammen, weil man weiß, dass du kein trauriger Typ bist", sagte ihm die TV-Auswanderin vor einigen Tagen, während die beiden die Nachtwache am Lagerfeuer abhielten.

