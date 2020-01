Linda bringt den Bachelor ins Schwitzen! In der heutigen Folge des Flirtformats war Sebastian Preuss (29) gleich zwei Ladys etwas nähergekommen. Nachdem Jenny-Jasmin den ersten Kuss der Staffel bekommen hatte, knutsche der Münchner auch mit Diana. Doch bereut er diese Küsse im Nachhinein etwa? In der Nacht der Rosen gibt Basti zu: Eigentlich hätte er am liebsten Linda zuerst geküsst!

"Ich habe mich der Linda gegenüber schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich hätte ihr gerne den ersten Kuss gegeben. Ja, das muss ich ehrlich sagen", erklärt der Rosenkavalier kurz vor der heutigen Entscheidung. Als er die Studentin zum Vieraugengespräch bittet, ist ihm seine Nervosität dann auch deutlich anzusehen. Dem Kickboxer fehlen nicht nur die Worte, er gerät zusätzlich ordentlich ins Schwitzen. "Ich war dann so aufgeregt, ich konnte es mir selbst nicht erklären. Mir ist so der Schweiß runtergelaufen, ich hab so geschwitzt", gesteht er im Interview lachend.

Tatsächlich war das Date mit Jenny-Jasmin, bei dem auch der erste Kuss ausgetauscht wurde, nicht besonders harmonisch verlaufen. Während des vermeintlich romantischen Abends hatte es die Kölnerin bevorzugt, über Konkurrentin Denise-Jessica zu lästern. "Ich dachte eigentlich, dass das Date gleich beendet ist", meinte sie, bekam beim Kuscheln in der Hängematte aber doch noch die ersehnten, innigen Zärtlichkeiten.

