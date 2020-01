In der nächsten Folge geht es beim Bachelor schon in die Vollen! Vor wenigen Tagen flimmerte die zweite Episode der Kuppelshow über die heimischen Fernsehbildschirme. Sebastian Preuss (29) hat bereits die ersten Kandidatinnen wieder nach Hause geschickt und sich einigen Single-Ladys ganz besonders angenähert. Und genau daran knüpft der Rosenkavalier nächste Woche an: Es kommt zu ersten intensiven Lippenbekenntnissen – aber auch zu Zickenkrieg!

Der Teaser gibt verheißungsvolle Einblicke: Es kommt zu liebevollem Körperkontakt, heißen Tänzen und feuchten Küssen mit Diana Kaloev und Jenny-Jasmin Krause Wegner. Doch das Buhlen um das Herz des TV-Junggesellen entfacht auch das Konkurrenzdenken unter den Rosenanwärterinnen. Das Drama beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Mädelsvilla, sondern steckt auch Basti an: "Das Date habt ihr schön vermasselt", sagt er in einer Szene wütend. Was da wohl vorgefallen ist?

Für einen ersten pikanten Zwischenfall sorgte bereits Denise-Jessica König. Sie offenbarte Basti in der vergangenen Nacht der Rosen, dass sie sich bereits in München über den Weg gelaufen seien. "Wir waren schon mal am Eisbach, du hast eine damalige Freundin von mir gedatet", erklärte die Blondine. Doch sie waren sich schnell einig: Die Vergangenheit stellt auf ihrem Weg, sich besser kennenzulernen, kein Hindernis dar.

TVNOW Sebastian Preuss und Diana in "Der Bachelor"

TVNOW Die Bachelor-Girls 2020

TVNOW Sebastian Preuss und Denise-Jessica König

