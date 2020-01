Die Dschungelkrone ist bereits in Sichtweite! Seit gut zwölf Tagen läuft Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! wieder im TV-Programm. Aktuell sitzen noch sieben Promis am Lagerfeuer unter australischem Himmel und kämpfen um den Sieg. Doch Tag für Tag muss ein Camper das Kollektiv verlassen und den Traum vom Gewinn aufgeben. Welcher Promi hat aktuell noch die besten Chancen auf den Thron?

Elena Miras (27) scheint es zuletzt mit ihrer authentischen Art in die Herzen der Fans geschafft zu haben: In allen bisherigen Promiflash-Umfragen lag die Love Island-Beauty auf dem ersten Platz. Ihr BFF Prince Damien (29) dürfte sich dem Titel ebenfalls langsam aber sicher nähern – durch seine erfolgreiche Prüfung mit Claudia Norberg (49) könnten seine Chancen noch einmal gestiegen sein. Auch die Wendler-Ex zeigte sich zuletzt zwar unauffällig, aber stets gut gelaunt und freundlich – ebenso Sven Ottke und Raúl Richter (32).

Ob Daniela Büchner (41) die Zuschauer wohl doch noch für sich gewinnen kann? In der ersten Campwoche hagelte es mächtig Kritik für die stets schlecht gelaunte Auswanderin – seit wenigen Tagen hält sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) jedoch zurück. Viel Kontra bekam die Goodbye Deutschland-Bekanntheit trotzdem von Markus Reinecke (51): Der "Die Superhändler"-Star schoss mehrfach hart gegen die fünffache Mutter. Ob er sich damit ins Aus geschossen hat – oder sogar an die Spitze? Was meint ihr: Wer ist euer Favorit im TV-Urwald? Stimmt unten ab!

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras, Dschungelcamp-Teilnehmerin

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungelcamp 2020, Tag 8

