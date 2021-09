Sie sind ihm eine Stütze in schweren Zeiten! In der ersten Staffel von Prince Charming fand Lars Tönsfeuerborn (31) in Nicolas Puschmann (30) seinen Traumprinzen. Die Beziehung der beiden hielt zunächst bis November 2020. Für einige Monate getrennt, gaben sie ihrer Liebe aber noch eine zweite Chance. Doch allzu lange hielt auch das neue Liebesglück des Podcasters und des ehemaligen Let's Dance-Teilnehmers nicht an: Vor wenigen Tagen verkündeten sie ihre erneute Trennung! Nun suchte Lars Trost bei seinen Freunden.

Auf seiner Instagram-Seite teilte der 31-Jährige ein paar Schnappschüsse, die ihn in vertrauter Runde zeigen. Mit Jochen Schropp (42) und Birthe Wolter (39) hatte der frisch getrennte Düsseldorfer ein paar Tage auf der Insel Kreta in Griechenland verbracht. "Ihr habt mir den Halt gegeben, den ich gebraucht habe – auf die Freundschaft!", schwärmt Lars mit einem Herz-Emoji von seinen Freunden. Und auch Jochen freut sich über die gemeinsam verbrachte Zeit: "Schön, dass Du da warst!", antwortet er.

Ein anderer Grund für das Beisammensein der beiden ist zudem die Aufnahme eines gemeinsamen Podcasts. Jochen und Lars starteten im Mai dieses Jahres mit "Knall & Tüte" einen neuen schwulen Podcast. Für Lars ist es nach seinem "Schwanz & ehrlich"-Podcast bereits der zweite – und auch Jochen hat mit "Yvonne & Berner" schon etwas Podcast-Erfahrung.

Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Jochen Schropp, Birthe Wolter und Lars Tönsfeuerborn im September 2021

Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Sieger 2019

