Depression: Lars Tönsfeuerborn kauft es Ex Nicolas nicht ab

Lars Tönsfeuerborn (32) zweifelt an seinem Ex Nicolas Puschmann (31). Vor wenigen Wochen hatte der ehemalige Prince Charming im Netz offenbart, dass er seit Jahren an schweren Depressionen leide. Mithilfe eines Psychotherapeuten habe es der TV-Star inzwischen geschafft, seinen eigenen Wert zu erkennen. Doch von diesem traurigen Geständnis scheint sein Ex-Partner Lars überrascht zu sein. Wie der Realitystar jetzt verrät, könne er Nicolas die schweren Depressionen nicht abkaufen.

"Ich möchte so langsam mein Schweigen brechen, weil mir kommt die Galle hoch und ich kann auch nicht mehr ruhigen Gewissens zugucken, wenn ich die ganze Zeit nur höre: 'Der ist so toll' und 'Alles ist wunderbar'", äußert der 32-Jährige in seinem "Niemand muss ein Promi sein"-Podcast. Lars glaube, dass sein Ex seine angebliche Erkrankung dazu nutzen wolle, um früheres Fehlverhalten "zu rechtfertigen" und sich selbst als Opfer darzustellen. "Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass das wirklich schwerwiegende Depressionen sind", stellt der TV-Star klar.

Spielt Lars mit seinen Aussagen etwa auf Nicolas' angeblich erfundene homophobe Attacke an? 2021 hatte der 31-Jährige blutverschmiert im Netz von einem Angriff auf sich berichtet. Der Reality-TV-Star war davon überzeugt, dass dies aufgrund seiner sexuellen Orientierung geschehen war. Doch im Januar dieses Jahres stellte sich das als falsch heraus – Nicolas hatte die Auseinandersetzung in betrunkenem Zustand selbst provoziert.

gbrci / Future Image Lars Tönsfeuerborn, Reality-TV-Star

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Reality-TV-Darsteller

