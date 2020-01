Diese Frau kann wirklich alles tragen! Seit ihrem Auftritt im Musikvideo zu "Blurred Lines" von Robin Thicke (42) und Pharrell Williams (46) ist Emily Ratajkowski (28) weltweit bekannt und hat sich eine riesige Fanbase aufgebaut. Diese versorgt die Brünette seither regelmäßig mit ziemlich heißen Aufnahmen von ihrem Traumkörper. Doch Emily macht nicht nur in Unterwäsche und Bikini eine gute Figur: Selbst dick eingemummelt in einen Ledermantel ist ihre XXS-Taille unverkennbar!

Anfang der Woche wurde das Model in New York City von Paparazzi erwischt. Allein schlenderte Emily die Straßen der Metropole entlang – und stellte dabei sicher, für ihren kleinen Spaziergang wetterfest angezogen zu sein. Sie trotzte den niedrigen Temperaturen lässig im schwarzen Hoodie, einer lockeren Jogginghose, weißen Sneakern sowie einem schwarzen, langen Ledermantel mit weißem Kuschelkragen. Und siehe da: Selbst im dicken Pulli plus warmer Jacke fällt Emilys zierliche Statur direkt ins Auge! Mit einem Gürtel im Taillenbereich setzte sie ihre schmale Körpermitte bestens in Szene.

So angezogen sieht man die 28-Jährige tatsächlich nur selten. Erst zu Thanksgiving hatte sie sich mit besonders freizügigen Urlaubsgrüßen bei ihren Fans gemeldet. Auf den Fotos posierte sie sogar komplett hüllenlos. Dank eines geschickten Spiels mit dem einfallenden Licht bekamen die Follower aber lediglich die Umrisse ihres nackten Körpers zu Gesicht.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Backgrid/ ActionPress Emily Ratajkowski in New York

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

