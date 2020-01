Wie sieht das Leben der Stars aus dem Dschungelcamp nach Abschluss der Show eigentlich aus? Dass es unter den Mitstreiten zu ordentlich Krach kommen kann, ist ja kein Geheimnis! Doch auch mit der Wut einiger Fans müssen die Promis nach dem Show-Ende rechnen. So hat Danni Büchner (41) beispielsweise bereits einige Morddrohungen ihrer Follower erhalten. Muss man als Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" etwa immer mit derart heftigen Reaktionen rechnen?

"Das ist nicht einfach, aber man muss damit rechnen. Das ist heutzutage in den sozialen Medien so und es ist natürlich bitter", erklärte Chris Töpperwien (45), der 2019 selbst am "Dschungelcamp" teilgenommen hatte. Es sei normal, dass Menschen die Hemmungen verlieren und dann auch Drohungen aussprechen würden. Danni könnte eine "harte Zeit" haben, wenn sie aus dem Camp kommt und die ganzen Nachrichten liest, befürchtete Chris im Gespräch mit Promiflash. Vielleicht werde die Zeit sogar viel schlimmer sein, als die, die sie bis jetzt durchgemacht habe. "Aber damit muss man rechnen, wenn man in Deutschlands größtes Fernsehformat geht", beteuerte der prominente Gastronom.

Chris habe damals gewusst, was ihn erwartet – daher habe er sein Handy erst "sehr viel später eingefordert." Er habe gelernt, das Ganze neutraler zu sehen und sich nicht auf die negativen Schlagzeilen zu konzentrieren. "Weil, wenn ich mich jetzt darauf versteifen würde und das zu nah an mich ranlassen würde, was da geschrieben wird, würde mich das sicherlich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen", verriet der 45-Jährige gegenüber Promiflash.

