Daniela Büchner (41) muss im Dschungelcamp so einiges wegstecken! Seit mittlerweile acht Tagen kämpft die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im australischen Regenwald um den begehrten Platz auf dem Thron. Doch bei ihren Mitstreitern rückt die Blondine offenbar immer weiter in den Mittelpunkt der Lästereien. Und auch bei den Zuschauern steht die mehrfache Mutter in keinem guten Licht: Neben heftiger Kritik erhielt Danni kürzlich sogar Morddrohungen!

Solange die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner im Urwald verweilt, kümmert sich ihre Managerin um den Instagram-Account der 41-Jährigen. Dort machte sie jetzt öffentlich, wie fies Danni von den Dschungelfans beschimpft wird: "Wenn ihr denkt, die Kommentare unter Dannis Bildern sind krass, dann seid froh, dass ihr die ganzen Nachrichten nicht lesen müsst!" Einige Follower trieben es dabei sogar auf die Spitze und schickten der TV-Bekanntheit Morddrohungen: "Wenn ich dich sehe, kriege ich Mordgelüste", war auf dem Screenshot zu lesen.

"Die Grenze ist definitiv überschritten", teilte die Managerin in der Instagram-Story mit. Ob sie in Zukunft mit rechtlichen Schritten gegen die ausartenden Kommentare und Nachrichten vorgehen wird, ist allerdings noch unklar.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de