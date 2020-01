An Tag 13 musste Claudia Norberg (49) das Dschungelcamp verlassen. Als Fünfte wurde die Noch-Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler (47) von den Zuschauern rausgewählt und darf die restliche Zeit in Australien mit den anderen ausgeschiedenen Camp-Bewohnern in einem Luxushotel genießen. Die 49-Jährige war zwar traurig, der Freiluft-WG den Rücken zu kehren, nahm die Entscheidung der Fans aber gelassen. Wie geht es Claudia jetzt, einige Tage nach ihrem Urwald-Auszug?

"Ich bin sehr glücklich über den siebten Platz", sagte sie im Interview mit Promiflash. Sie hätte niemals damit gerechnet, in der Show so weit zu kommen und bedanke sich bei allen Zuschauern für die zahlreichen Anrufe. Claudia werde das Dschungelcamp als "strapaziös und kräftezehrend" in Erinnerung behalten. "Die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, werde ich niemals vergessen", betonte sie. In Zukunft werde sie vor allem Lebensmittel mehr zu schätzen wissen.

In einem anderen Interview spekulierte die Mutter von Adeline Norberg über den Grund für ihren Exit: "Ich denke, die Zuschauer haben mich rausgewählt, weil ich so unbekannt bin. Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig."

TVNOW Claudia Norberg an Tag 6 im Dschungelcamp

TVNOW Claudia Norberg im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

