Wie blickt Elena Miras (27) auf ihre Zeit bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zurück? An Tag 14 musste die Das Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2019 völlig überraschend das Dschungelcamp verlassen. Zwei Wochen lang war der australische Busch ihr Zuhause gewesen, wo sie lachte, weinte, fluchte und Freundschaften schloss. Nach ihrem Aufenthalt im Urwald zieht die Mama der kleinen Aylen im Promiflash-Interview ein Fazit: Sie sei immer sie selbst geblieben!

Von manchen Busch-Bewohnern und Fans wurde das Verhalten der 27-Jährigen stark kritisiert. Sie sei vor der Kamera sehr launisch gewesen und zu hart mit Claudia Norberg (49) ins Gericht gegangen, hieß es. Gegenüber Promiflash meint Elena jetzt: "Ich bereue nie, was ich sage oder was ich tue. Manches hätte ich vielleicht anders formulieren können, aber grundsätzlich stehe ich zu meinen Worten. Ich bin immer noch ich."

Die Herausforderungen im Camp hätten Elena außerdem viel gelehrt: "Man kann seine Ängste überwinden, wenn man möchte. Aber am wichtigsten ist, dass man hinterher in den Spiegel schauen kann und mit sich im Reinen ist", betont sie. Dabei sei es nicht wichtig, was andere über einen denken. Jeder sollte zu sich selbst stehen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW

Instagram / elena_miras Elena Miras in Australien, Januar 2020

Anzeige

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de