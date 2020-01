Ob Prince Damien (29) so vielleicht die große Liebe finden wird? Gestern Abend wurde der Musiker unter Tränen zum Dschungelkönig 2020 gekrönt. Während seiner Zeit im Camp sprach das DSDS-Sternchen offen über seine Bisexualität sowie sein nicht allzu reges Liebesleben: Er wünsche sich zwar sehnlichst einen Partner, hätte bisher aber nie Glück bei der Suche gehabt. Nun will der Dschungel-Sender die Sache selbst in die Hand nehmen – und geht für Prince auf Partnersuche!

Bei Rtl.de lässt sich seit heute Morgen ein Bewerbungsformular finden . "Hast Du das Dschungelcamp verfolgt? Bist Du Single? Liebst Du es, zu flirten? Du bist zwischen 25 und 40 Jahre jung, ungebunden, abenteuerlustig und offen?", lauten die Anforderungen an interessierte Liebessuchende. Außerdem wirbt der Sender mit einem "geschmackvollen Date" und einem potenziell "heißen Flirt".

Auch Ex-Mitcamper Raúl Richter (32) machte in der Freiluft-Wg bereits Anstalten, Prince zu verkuppeln – er hatte dabei an einen guten Freund von sich gedacht: "Soweit ich weiß, lebt er auch in München, er bereist die Welt, aber immer alleine. Der ist Ende 30, hat lange Haare, aber sieht gut aus. Der wäre genau für dich!", versuchte er dem 29-Jährigen das Ganze schmackhaft zu machen. Was denkt ihr: Wird das funktionieren? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien auf dem Dschungel-Thron

TVNOW Prince Damien im Dschungel-Finale 2020

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter und Prince Damien bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

