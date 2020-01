Raúl Richter (32) spielt im Dschungelcamp Amor! Gemeinsam mit sechs weiteren Promis kämpft der Schauspieler aktuell bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um die Krone. Mit dabei ist auch Prince Damien (29) – und der DSDS-Sieger von 2015 machte bereits mehrfach klar, wie sehr er sich nach einer Liebesbeziehung sehnt. Sein Kumpel Raúl nahm die Angelegenheit nun selbst in die Hand: Der ehemalige GZSZ-Star will Prince verkuppeln!

Beim gemütlichen Zusammensein am Lagerfeuer kam dem Berliner die romantische Idee: "Mir ist das spontan eingefallen, dass ich da jemanden habe. Und sobald ich hier raus bin, werde ich das mal in Angriff nehmen!", erklärte Raúl und benannte die Unternehmung sogleich: "Projekt Prince, ich suche dir deinen Prinz!" Gegenüber dem Musiker gab er dann schon Details zu dessen potenziellem Traumprinz preis: "Soweit ich weiß, lebt er auch in München, er bereist die Welt, aber immer alleine. Der ist Ende 30, hat lange Haare, aber sieht gut aus. Der wäre genau für dich!"

Prince Damien war von dieser Beschreibung ganz angetan: "Ich würde den jetzt am liebsten suchen!" Dschungel-BFF Elena Miras (27) war in Gedanken schon bei der glücklichen Zukunft des Sängers: "Ich würde es dir so gönnen! Ich würde auch zu deine Hochzeit kommen!"

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter und Prince Damien bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Prince Damien im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Raúl Richter im Dschungelcamp

