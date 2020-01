Große Gefühle im Dschungelcamp-Finale! Am Samstagabend zitterten die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen mit – denn ein letztes Mal mussten sich die Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Showdown beweisen. Schlussendlich ergatterte sich Prince Damien (29) die Dschungelkrone. Der DSDS-Star konnte sein Glück kaum fassen und brach auf dem Thron in Freudentränen aus. Doch da war er nicht der Einzige: Auch Moderatorin Sonja Zietlow (51) wurde bei der Krönung ganz emotional!

Nach der Bekanntgabe seines Siegs durfte sich der neue Urwald-Monarch auf den hölzernen Königsstuhl setzen. In einer rührenden Rede erklärte der 29-Jährige weinend, er wolle 20.000 Euro seiner Gewinnsumme an eine australische Organisation zur Bekämpfung der Feuer-Katastrophe spenden. Bei diesen Worten kullerten sofort auch bei Sonja die Tränchen – ein überraschender Gefühlsausbruch der sonst so coolen und toughen TV-Blondine.

Auch Olivia Jones (50), Zweitplatzierte aus dem Jahr 2013, war von dieser Reaktion erstaunt: "Dass wir Sonja so weinen sehen, das zeigt ja auch, dass es wirklich ein toller Dschungelkönig ist!", erklärte die Dragqueen in der After-Show Die Stunde danach!. Auch, dass Prince einen Teil seiner Prämie spenden will, begeisterte die Wahl-Hamburgerin.

TV NOW Daniel Hartwich, Prince Damien und Sonja Zietlow im Dschungelcamp-Finale

Getty Images Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Juli 2015

ActionPress Olivia Jones und Prince Damien bei Movie meets Media im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg

