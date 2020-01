Mit wem will Prince Damien (29) seinen großen Sieg feiern? Vor wenigen Stunden wurde das DSDS-Sternchen zum Dschungelkönig 2020 gekürt – der Musiker konnte sein Glück kaum fassen und verdrückte einige Freudentränen. Inzwischen ist der 29-Jährige wieder in die Zivilisation zurückgekehrt und darf im Palazzo-Versace-Hotel ausspannen. Auch sein Handy dürfte er demnächst wiederbekommen. Wen wird Prince wohl als Erstes kontaktieren?

"Also die erste Person, die ich auf jeden Fall anrufen werde, ist meine Oma", betonte er im RTL-Interview. "Weil die Oma war von Anfang an involviert, mit der musste ich auch absprechen, dass ich hier reingehe", verriet er weiter. Seine Großmutter war anfangs nämlich gar nicht begeistert von seinem TV-Abenteuer!

"Oma hat am Anfang gesagt: 'Das hast du doch nicht nötig, du hast doch einen Job, bist unterwegs – was willst du mehr?'", schilderte er im Promiflash-Interview vor seinem Abflug. Die Tatsache, dass Prince einen Teil seiner Gage und des Preisgelds in seine Altersvorsorge stecken wollte, habe sie dann aber überzeugt. Wusstet ihr, dass er seiner Oma so nah steht? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien, Dschungel-König 2020

Anzeige

TVNOW Prince Damien im Dschungel-Finale 2020

Anzeige

Kammerer, Bernd / ActionPress Prince Damien am Frankfurter Flughafen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de