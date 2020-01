Prince Damien (29) bekommt den Ritterschlag von einem ehemaligen Urwald-König! Der einstige DSDS-Sieger setzte sich in der diesjährigen Ausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gegen seine zwölf Konkurrenten durch und schnappte sich nach zwei Wochen in der Kakerlaken-Hölle die Dschungelkrone. Nicht nur von seinen Fans und ehemaligen Mitstreitern erhält der Tänzer aktuell viel Zuspruch. Auch seine ehemalige Busch-Majestät Menderes Bağcı (35) ist von Prince Damiens TV-Auftritt mehr als begeistert!

Der Unterhaltungskünstler sprach im Promiflash-Interview eine Lobeshymne auf den 29-Jährigen aus: "Ich denke, dass er sich dort vorbildlich präsentiert hat und er ist eine Frohnatur und hat immer ein Lächeln im Gesicht und hat viel positive Stimmung verbreitet und ich glaube, dass er ein gerechter Sieger ist." Prince Damien hat sich seiner Meinung nach mit seiner Ehrlichkeit die Herzen der Zuschauer erkämpft: "Wenn man so schaut, was im Dschungel sonst passiert ist, ich will gar nicht ins Detail gehen, da war er dann schon so der Sonnenschein, der Lichtblick. Bei vielen sieht man dann im Camp eben, dass das wahre Gesicht ans Licht kommt", fügte der TV-Star an.

In der aktuellen Staffel gab es nämlich nicht nur eitel Sonnenschein, sondern auch viel Beef. Vor allem Elena Miras (27) und Danni Büchner (41), die in der ersten Woche bei fast allen Prüfungen antreten mussten, sorgten für ordentlich Reibereien unter den Campern.

P.Hoffmann/WENN.com Menderes, ehemaliger Dschungelkönig und Entertainer

TV NOW Prince Damien im Dschungelcamp-Finale

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner bei der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

