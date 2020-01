Aller guten Dinge sind drei – dieses uralte Sprichwort bewährt sich auch in der vierten Folge von Der Bachelor! Mit Jenny Jasmin und Diana hatte Sebastian Preuss (29) schon in den vergangenen zwei Wochen feuchte Lippenbekenntnisse ausgetauscht. Jedoch warfen die beiden Rosenladys dem Junggesellen anschließend vor, dass der Kuss nicht ganz zur Stimmung gepasst hätte – das gilt allerdings nicht für Knutscherei Nummer drei: Bei Wioleta Psiuk und Basti passte der intime Austausch von Zärtlichkeiten einfach "perfekt"!

Nach der Kakao-Zeremonie entschied sich der 29-Jährige dazu, mit der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin den Tag ausklingen zu lassen. Gemeinsam ging es für die beiden in eine mit Schokolade gefüllte Badewanne – und dort kamen sie sich näher. Anders als ihre Vorgängerinnen empfand die 28-Jährige den Zeitpunkt für den Kuss aber als überaus geeignet: "Ich finde, der Kuss hat sehr gut reingepasst – in die Kulisse und in das ganze Erlebnis und zu den Gesprächen. Es war alles perfekt", schwärmte das Model im Nachhinein. "Also, ich habe mich wirklich wie ein Pärchen gefühlt, als gäbe es nur uns beide. Das hat sich wirklich so schön angefühlt", fuhr sie fort.

Auch Basti war von dem leidenschaftlichen Moment unter freiem Himmel und bei Kerzenschein total angetan. "Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Kuss. Ich habe es sehr genossen", zog er sein Fazit. Was Jenny Jasmin und Diana wohl dazu sagen werden? Immerhin waren beide von Bastis Kuss eher überrumpelt – ganz im Gegensatz zu Wioleta.

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta in "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss und Diana in "Der Bachelor"

TVNOW Jenny Jasmin und Sebastian Preuss in "Der Bachelor"

