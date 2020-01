Bei Der Bachelor wird heute geknutscht, was das Zeug hält! Sebastian Preuss (29) kommt seinen Rosen-Damen langsam immer näher und hat in Jenny-Jasmin bereits die erste Knutschpartnerin der diesjährigen Staffel gefunden. Schon kurz darauf darf sich auch eine weitere Kandidatin über intime Zärtlichkeiten freuen: Diana bekommt nicht nur Kuss Nummer zwei, sondern wird auch direkt in die nächste Runde geschickt.

"Ich finde, es hat alles gepasst. Ich bin da natürlich einen Schritt auf sie zugegangen und wir haben uns dann geküsst. Ganz sinnlich", freut sich Basti nach dem Date mit der Kölnerin. Nachdem die beiden einen romantischen Abend im Cirque du Soleil verbracht hatten, und der Kickboxer Diana sogar vorzeitig eine Schnittblume überreicht hat, wollte er das gelungene Date mit einer innigen Knutscherei abschließen. Für die Studentin kam das allerdings ziemlich überraschend. "Das war so ein Abschiedskuss. Ich glaube, hätten wir uns vorher geküsst, hätte ich es vielleicht noch besser gefunden. Weil so war es ein bisschen komisch, es war schön, aber komisch", verrät sie im Interview.

Zurück in der Mädels-Villa kommt sie dann aber gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Sebastians Lippen seien nicht nur total sanft, auch sein Geruch habe ihr ziemlich gut gefallen. In der Runde mit Linda und Jenny-Jasmin zieht sie ein Fazit der erfolgreichen Flirt-Versuche: "Du erstes Einzel-Date, happy wiedergekommen mit Rose, du gestern Einzel-Date, ich heute länger geblieben, mit Rose nach Hause gekommen, die fucken sich so ab. Deswegen hassen die uns auch, weil wir die Granaten hier drin sind."

