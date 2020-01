Herzogin Kate (38) macht modisch niemand so schnell etwas vor! Die Frau von Prinz William (37) weiß es, sich in Szene zu setzen und präsentiert sich immer wieder in stilvollen Outfits. So hatte sie beispielsweise während ihrer Pakistan-Reise im vergangenen Jahr gleich mehrere traditionelle Gewänder getragen. Jetzt bewies die Herzogin erneut guten Geschmack: Kate besuchte ein Kinderkrankenhaus in einem superschicken Tweed-Kostüm!

Am Dienstag besuchte die 38-Jährige einen Kreativ-Workshop im Evelina London Children’s Hospital. Die dreifache Mutter ist sowohl Patin des Krankenhauses als auch der Stiftung, die den Kurs ins Leben gerufen hat. Für ihren Besuch hatte sie sich für in ein Designer-Outfit entschieden: Kate trug eine Tweed-Kombination bestehend aus einer geknöpften Jacke und einem passenden Falten-Minirock der Marke Dolce & Gabbana.

Die Brünette ist im neuen Jahr schon wieder sehr fleißig. Ihr Besuch des Krankenhauses war 2020 nicht ihr erster öffentlicher Auftritt. Vor wenigen Tagen startete sie ihr erstes Solo-Projekt, das sich mit Erziehungsfragen in Großbritannien beschäftigt. Deshalb war Kate auch nach Birmingham gereist, wo sie mit Kindern verschiedene Berufsgruppen nachgespielt hat.

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim Besuch des Evelina Children's Hospitals in London im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de