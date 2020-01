Dieses Date war süße Versuchung pur! In der vierten Woche von Der Bachelor lud Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) sechs Single-Ladys zu einem ganz speziellen Gruppendate ein: Eine Kakaozeremonie stand auf dem Programm! Das war aber noch nicht alles, denn danach wurde es noch etwas süßer. Der liebeshungrige Blondschopf ging mit einer der sechs Damen in die Badewanne – und die war voll mit geschmolzener Schokolade!

"Wir nehmen ein Kakaobad", eröffnete der 29-Jährige Wioleta Psiuk zu Beginn ihres ersten Einzeldates. Sie war seine Auserwählte des Tages. Und wie lief dann die zuckrig-klebrige Zusammenkunft? Für beide war es eine erkennbar ungewohnte Situation – sobald sie in der Schoki-Wanne saßen, kamen sie aus dem Kichern nicht mehr raus. Große Romantik kam daher trotz zartem Schmelz nicht auf. Aber dafür hatten beide großen Spaß und schmierten sich lachend gegenseitig die dunkelbraune Masse ins Gesicht. "Für mich ist es sehr wichtig, dass man zusammen lachen kann in der Partnerschaft, weil das Leben ist zu kurz, um ernst zu sein", stellte Wioleta im Nachhinein fest. Und so kam es am Ende der Verabredung trotz vieler Witzeleien noch zu einem intensiven Kuss zwischen den beiden.

Ob der Humor sie am Ende zusammenbringt? Für andere Rosen-Stars ist Wioleta bereits eine heiße Favoritin! "Da haben wir schon privat drüber geredet, ich glaube da würden wir uns schon festlegen, dass Wioleta gewinnt", erklärten Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (30) und sein Freund Sam Dylan (28) gegenüber Promiflash. "Die beiden, das könnte ein gutes Match sein. Sie wird auf jeden Fall in der Top-Drei sein."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de