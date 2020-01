Verzaubert Birgit Schenkermayr ihre Konkurrentinnen bei Der Bachelor etwa? Die Sportlerin kämpft in der Reality-TV-Show aktuell um das Herz von Sebastian Preuss (29). Die Ex-Bachelor-Stars Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33) halten ziemlich viel von der Unternehmerin und sehen sie sogar im Finale der Kuppelshow – ihre Konkurrentinnen scheinen sie dagegen nicht ins Herz geschlossen zu haben: Sie werfen Birgit vor, eine Hexe zu sein!

In der vierten Folge der beliebten RTL-Show erklärte Vanessa Guida in einem Einzelinterview: "Also, eine Person ist halt so ein bisschen anders irgendwie. Die bringt auch manchmal Sachen, wo ich denke: 'Alter, irgendwie ist das so hexengleich'." Laut Jenny-Jasmin wisse Birgit immer, wer als Nächstes aus der Sendung fliegen würde, und bezeichnete es als "Hexenkraft" und "Magie".

Vanessa leidet offenbar unter akuten körperlichen Beschwerden und macht Vanessas angeblichen Zauberkünste dafür verantwortlich: "Ich habe hier Pickel bekommen... Das war geisteskrank! Das war vereitert, ich habe sie heute noch!" Sie fürchtet sogar, dass ihre Konkurrentin sie mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten aus der Show katapultieren könnte: "Wenn so eine verf***te F***e mich hier von meinem Weg abbringen will mit ihrem Voodoo-Scheiß." Deshalb hoffe sie nun darauf, dass ihre Oma sie mit einem Gebet vor Birgit beschützt.

TVNOW / RTL Sebastian Preuss und die "Der Bachelor"-Kandidatinnen

TVNOW / RTL Die "Der Bachelor"-Kandidatinnen Natali, Vanessa, Denise Jessica und Birgit

TVNOW/Arya Shirazi Vanessa Guida, Bachelor-Kandidatin 2020

