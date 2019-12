22 Frauen und nur ein Kerl – aber wer wird das Rennen am Ende machen? Ab dem 8. Januar geht Der Bachelor in eine neue Runde. Sebastian Preuss möchte 2020 seine Herzdame vor laufender Kamera finden. Doch wie findet man bei einer so großen Auswahl bloß die Richtige? Die Entscheidung kann dem Profi-Boxer wohl niemand abnehmen. Erste Tipps bekommt er nun allerdings vom Siegerpaar der vergangenen Staffel!

Lediglich anhand der ersten Bilder der Single-Ladys wählen Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (32) auf Instagram ihre drei bisherigen Favoritinnen aus. Ganz weit vorne sehen die beiden Desiree Zurga, Birgit Schenkermayr und Wioleta Psiuk. Eines möchte Jenny allerdings betonen: "Dazu muss ich sagen, es ist nicht einfach, jemanden nach einem Bild zu beurteilen! Aber manchmal stimmt ja das Bauchgefühl."

Andrej macht selbst schon die Erfahrung, die Sebastian nun bevorsteht. Kürzlich ließ der ehemalige Rosenkavalier seinen Nachfolger wissen: "Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche Sebastian eine tolle und spannende Reise mit dem gleichen wundervollen Ausgang wie bei mir."

