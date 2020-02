Diese beiden könnten aktuell kaum glücklicher sein: Ciara (34) und Russell Wilson (31) schweben im absoluten Babyglück! Die Sängerin hat bereits einen fünf Jahre alten Sohn mit dem Rapper Future (36) sowie eine zweijährige Tochter mit ihrem jetzigen Partner, dem US-Footballer Russell. Am Donnerstag gaben die beiden überraschend bekannt, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten! Und bei ihrem ersten Auftritt nach der Baby-Verkündung ist das Bäuchlein der Sängerin schon deutlich zu sehen!

Am Donnerstagabend machten sich die Sängerin und ihr Liebster auf den Weg ins Restaurant Casa Tua in Miami auf. Als die 34-Jährige aus dem Auto stieg, strahlte sie bis über beide Ohren. Während der NFL-Star in einem grauen Anzug überzeugte, präsentierte die Musikerin stolz ihre süße Babykugel in einem kurzen beigefarbenen Rock und einer weißen Bluse. Mit hohen Riemchensandalen setzte sie dabei ihre durchtrainierten Beine in Szene.

Doch nicht nur die "Like a Boy"-Interpretin hat den Babyglow – auch Russell ist voller Vorfreude. Was für ein Vollblutpapa der Profisportler ist, offenbart er immer wieder auf seinem Instagram-Account: Er machte die Baby-News mit einem süßen Schnappschuss bekannt und postete vor wenigen Tagen eine Aufnahme von sich und seiner Tochter Sienna, auf der sie sich anlachen.

Splash News Ciara, Januar 2020

Anzeige

Splash News Ciara und Russell Wilson, Januar 2020

Anzeige

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson, Ciara und Sienna, Januar 2020

Anzeige

Splash News Ciara und Russell Wilson, Januar 2020

Splash News Ciara, Januar 2020

Werdet ihr die neue Schwangerschaft von Ciara im Netz verfolgen? 46 Stimmen 19 Ja, ich bin ein Fan von ihr! 27 Nee, sie interessiert mich nicht so sehr...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de