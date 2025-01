Russell Wilson und Ciara nehmen Abschied von Hund Prince

Russell Wilson (36) und seine Ehefrau Ciara (39) mussten sich von einem geliebten Familienmitglied verabschieden: Der NFL-Spieler und die Sängerin mussten ihren Hund Prince einschläfern lassen. Mit einem rührenden Instagram-Post trauert Russell um seinen Familienhund: "Prince. Vor zwölf Jahren bist du in mein Leben getreten. Ich habe dich in meinem Rookie-Jahr bekommen und du warst ein Segen für unsere Familie. Du wirst für immer ein Teil von uns sein", schrieb der Sportler.

Der Quarterback fügte hinzu: "Heute war ein harter Tag. Aber du hast den Krebs zweimal besiegt und zwölf Jahre gelebt, während die meisten nur sechs Jahre leben. Der Himmel hat einen Guten bekommen! Für immer der Prinz des Friedens. Ich liebe dich." Zudem sendete der vierfache Vater Umarmungen und Küsse im Namen seiner Frau und Kinder an Prince. Die Musikerin widmete ihrem Hund ebenfalls einen emotionalen Instagram-Post: "Für immer bei uns. Für immer in unseren Herzen. Für immer dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die du uns geschenkt hast. Wir werden dich so sehr vermissen und wir werden dich immer lieben, Prince!"

Das Paar muss nach diesem Schicksalsschlag noch stärker zusammenhalten. Um ihre Ehe kümmern sich die "Like A Boy"-Interpretin und der Quarterback der Pittsburgh Steelers besonders intensiv. Die beiden halten sich an zwei Regeln, um ihre Ehe frisch zu halten: Niemals wütend ins Bett und auch nach acht Ehejahren noch regelmäßig auf Dates gehen. "Ich glaube, dass es manchmal eintönig sein kann, wenn man nicht aufpasst und nicht auf sich achtet. Wir legen also viel Wert auf gemeinsame Dates", betonte Ciara in einem Interview in der Apple-Music-Show "Over It Radio".

Instagram / ciara Ciara und Russell Wilson auf Instagram, November 2024

Getty Images Russel Wilson und Ciara