Normani erzählte Kupplerin Ciara sofort von ihrer Verlobung

Sängerin Normani Kordei und Footballspieler DK Metcalf haben sich verlobt – und eine der ersten Personen, die davon erfuhr, war niemand Geringeres als Ciara (39). Die Sängerin, bekannt für ihre Hits wie "Level Up", und ihr Ehemann Russell Wilson (36) wurden per FaceTime über die Neuigkeiten informiert. Normani hielt dabei stolz ihren ovalen Verlobungsring in die Kamera. "Russell und ich wussten, als wir euch vor drei Jahren vorgestellt haben, dass die Liebe in der Luft lag", schrieb Ciara später, als sie einen Screenshot des Anrufs auf TikTok teilte. Damit wurde wohl bestätigt, dass das Paar tatsächlich durch die Verkupplungsaktion der beiden Stars zueinanderfand.

Die Liebesgeschichte von Normani und DK, die Medienberichten zufolge 2022 offiziell als Paar auf der Bildfläche aufgetaucht seien, begann auf einer Party, die von Ciara und Russell organisiert wurde. Beide hatten ihre Freunde jeweils dazu gedrängt, teilzunehmen, und arrangierten so eine Art Blind-Date. Normani bestätigte in einem Interview mit Apple Music: "Sie haben Kuppler gespielt, und es hat funktioniert." Noch vor wenigen Tagen beschrieb DK während einer Pressekonferenz nach seinem Wechsel zu den Pittsburgh Steelers, wie er in Houston, umgeben von beiden Familien, um Normanis Hand angehalten habe. Der NFL-Spieler habe dabei nicht aufhören können, zu lächeln.

Dass Ciara als Kupplerin erfolgreich war, kommt nicht von ungefähr. Schon ihre eigene Geschichte mit Russell, die sie nach einer schwierigen Beziehung zu Rapper Future (41) fand, dient vielen als Beweis, dass echte Liebe möglich ist. Fans und auch Freunde wie Normani vertrauen darauf, dass Ciara ein Händchen für das Glück in der Liebe hat. Normani, die früher als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony bekannt wurde, ist inzwischen als Solokünstlerin unterwegs und hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt. Die Verlobung mit DK scheint der nächste Schritt in einem neuen Kapitel ihres Lebens zu sein – eines, das sie auch Ciara zu verdanken hat.

MEGA Russell Wilson und Sängerin Ciara, Juni 2021

Getty Images Normani Kordei, Sängerin, 2024

