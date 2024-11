Noch ein Kind? Vierfach-Mama Ciara braucht dafür noch Zeit

Ciara (39) will noch mehr Nachwuchs – aber jetzt noch nicht. Wie die Sängerin bei der Baby2Baby-Gala in Beverly Hills gegenüber People erklärte, habe sie mit ihren vier Kids alle Hände voll zu tun. Ihr Mann Russell Wilson (35) spreche aber bereits von einem fünften. Rund zehn Monate nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Amora sei die "1,2 Step"-Interpretin dafür aber noch nicht bereit: "Ich glaube, wir schaffen es bis fünf, aber diese Mama braucht ein bisschen Zeit. Nur ein kleines bisschen."

Die 39-Jährige erzählte weiter, dass Russell ständig "Cinco" zu ihr sage, was auf Spanisch "fünf" bedeutet. "Ich sage: 'High Five, ich liebe dich auch'", lacht Ciara beim Interview mit dem Magazin. Dass der NFL-Star bereit für ein weiteres Kind ist, macht er auch immer wieder im Netz deutlich – erst vor wenigen Wochen kommentierte er unter einem Instagram-Foto seiner Frau: "Ich bin bereit, wenn du es bist. Wir können es Cinco nennen."

Ciara und Russell, der als Quarterback für die Pittsburgh Steelers spielt, sind seit 2016 verheiratet und teilen ihre Liebe für die Familie und den Glauben. Gemeinsam ziehen sie Tochter Sienna (7), Sohn Win und die kleine Amora groß. Die Musikerin bringt außerdem ihren zehnjährigen Sohn Future Zahir (10) aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (40) in die Beziehung. Kürzlich feierte das Paar seinen achten Hochzeitstag und widmete einander süße Zeilen im Netz. "Seit wir uns getroffen haben, bist du meine Stärke in jeder Prüfung. Meine Freude in jedem Moment. Mein Frieden in jedem Gebet", schrieb Russell zu einem Video ihrer schönsten Momente. Ciara antwortete: "Ich liebe es, mit dir zu gehen, mit dir zu sprechen, in deinen Armen zu sein und alles mit dir zu machen! Ich bin das glücklichste Mädchen wegen der Art, wie du mich liebst!"

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren vier Kindern

Getty Images Russell Wilson und Ciara

