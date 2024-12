Süße Clips: Ciara und Russell feiern Geburtstag von Amora

Ciara (39) und Russell Wilson (36) feierten am vergangenen Mittwoch den ersten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Amora Princess. Beide Elternteile teilten ihre Freude über diesen besonderen Meilenstein mit ihren Followern auf Instagram. In ihren jeweiligen Reels gaben sie Einblicke in die ersten zwölf Monate von Amoras Leben. Der NFL-Spieler veröffentlichte zuerst ein Reel mit süßen Clips und Fotos von sich und seiner Tochter, einschließlich einiger Familienbilder, die während seiner Spiele aufgenommen wurden. Dort sind auch die anderen Kinder der Familie Wilson-Harris zu sehen: die sechsjährige Tochter Sienna Princess, der dreijährige Sohn Win Harrison und Ciaras neunjähriger Sohn Future Zahir.

Im Laufe des Tages folgte Ciara mit ihrem eigenen Video, in dem sie die erstaunliche Entwicklung ihrer Tochter vom ersten bis zum zwölften Monat dokumentierte. Die Sängerin nutzte die Gelegenheit, um in einem liebevoll gestalteten Clip das Wachstum ihrer kleinen Prinzessin zu präsentieren. Zu dem bewegenden Video schrieb sie: "Eine Runde um die Sonne. Amora ist eins!" Zum Schluss fügte sie hinzu: "Herzlichen Glückwunsch an unsere süße Prinzessin! Mama und Papa lieben dich so sehr."

Kürzlich sprach Ciara mit People über ihr Leben als Mutter von vier Kindern. Die Grammy-Preisträgerin beschrieb das Chaos und die Freude, die ihre lebhafte Kinderschar mit sich bringt. Trotz des Trubels verriet Ciara, dass sie offen dafür wäre, ein fünftes Kind zu haben – allerdings nicht in naher Zukunft: "Ich glaube, wir schaffen es bis fünf, aber diese Mama braucht ein bisschen Zeit. Nur ein kleines bisschen."

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson, Sportler, mit seiner Tochter Amora

Instagram / dangerusswilson Ciara, Sängerin, mit ihrer Tochter Amora

