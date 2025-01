So steht Ciara zu weiterem Nachwuchs mit Russell Wilson

Russell Wilson (36) und Ciara (39) sind ganz vernarrt in ihre Familie. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder – Sienna (7), Win und Amora. Außerdem ziehen sie Future (10), den Sohn aus der Beziehung der Sängerin mit dem Rapper Future (41), groß. Zu Gast bei "Today with Jenna & Friends" wurde die "I Run It"-Interpretin nun gefragt, ob sie sich weiteren Nachwuchs wünsche. "Ja, möchte ich. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen", plaudert die Musikerin aus und fügt hinzu: "Mein Jüngster ist ein Jahr alt und bei uns gibt es einen gewissen Rhythmus bei all unseren Babys – sie sind alle drei Jahre auseinander."

Bei der Gelegenheit macht Ciara auch deutlich, dass sich ihr Ehemann schon jetzt über einen weiteren Spross freuen würde. Daran ließ der Spitzensportler schon vor einigen Monaten keine Zweifel. Unter einer Reihe von sexy Fotos seiner Frau auf Instagram kommentierte er im vergangenen November: "Ich bin bereit, wenn du es bist." Obendrein schlug er "Cinco", das spanische Wort für die Zahl Fünf, als Namen vor.

Der 36-Jährige und die Texanerin wagten 2016 den Schritt vor den Traualtar und führen auch heute noch eine glückliche Beziehung. Dabei ist laut Ciara eine Sache besonders hilfreich. "Ich glaube, dass es manchmal eintönig sein kann, wenn man nicht aufpasst und nicht auf sich achtet. Wir legen also viel Wert auf gemeinsame Dates", berichtete sie in der Apple-Music-Show "Over It Radio".

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / DangeRussWilson Russell Wilson und Ciara mit ihren Kindern

