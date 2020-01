Huch, was ist denn plötzlich bei Kaia Gerber (18) los? In letzter Zeit sorgte die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (53) immer wieder für Schlagzeilen: Seit Oktober steht ihr Verhältnis zu Comedian Pete Davidson (26) im Fokus der Öffentlichkeit. Nach nicht ganz so heimlichen Dates zeigten sich die zwei zuletzt glücklich und Hand in Hand auf offener Straße. Seit etwa einer Woche soll der Flirt allerdings schon wieder vorbei sein – umso mehr überrascht nun ein brandneues Bild von Kaia: Ist sie etwa schwanger?

Dieses Foto in Kaias Instagram-Story sorgt für reichlich Verwirrung: Auf der Aufnahme ist das Model in einem bauchfreien Top zu sehen, das doch glatt freie Sicht auf eine kleine Wölbung gewährt. Mit einem Becher Eis in der einen Hand und einem Schwangerschaftsbuch in der anderen, schürt die Beauty doch glatt Baby-Gerüchte! "Ich habe mich ein bisschen eingelesen", schreibt 18-Jährige zu dem heiß diskutierten Foto.

Dass der Promi-Spross tatsächlich süße Gelüste hat, weil er in anderen Umständen ist, bleibt trotzdem fraglich. Immer wieder dichteten US-Medien Kaia in letzter Zeit Schwangerschafts-News an. Gut möglich also, dass sie sich mit diesem Foto über die Spekulationen amüsiert.

MEGA Kaia Gerber und Pete Davidson

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Januar 2020

Instagram / kaiagerber Kaia Geber, Model

