Bandelt Kaia Gerber jetzt etwa mit diesem Schauspieler an?

Kaia Gerber (23) scheint nach der Trennung von Austin Butler (33) kein Kind von Traurigkeit zu sein. Das Model wurde am Mittwochabend in Los Angeles im Salazar-Restaurant an der Seite von Schauspieler Lewis Pullman gesichtet, der an diesem Abend seinen 32. Geburtstag feierte. Mit dabei war auch Lewis' berühmter Vater Bill Pullman (71). Augenzeugen berichteten gegenüber People, dass Kaia und Lewis den Abend sichtlich genossen, eng beieinander saßen und viel lachten. Beim Verlassen des Lokals hielt Kaia sich sogar sichtlich vertraut an Lewis' Arm fest, wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen.

Angeblich sollen sich Kaia und der Schauspieler schon vor einer Weile nähergekommen sein. "Sie haben in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht", behauptete ein Tippgeber und ergänzte gegenüber dem Boulevardblatt: "Sie sind ein süßes Paar und sehr zurückhaltend." Die 23-Jährige und ihre vermeintliche neue Romanze äußerten sich bisher jedoch nicht zu den Spekulationen.

Für Kaia wäre dies die erste öffentliche Verbindung nach ihrer Trennung von Austin. Mit ihm geht sie laut TMZ seit Ende 2024 getrennte Wege. Die Beziehung des einstigen Traumpaars, das über drei Jahre zusammen war, begann 2021. Seither erlebten die beiden zahlreiche gemeinsame, glamouröse Auftritte auf roten Teppichen, wie unter anderem bei der Met Gala 2022.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Pullman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butle, März 2023

Anzeige Anzeige