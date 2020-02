Große Trauer um eine der beliebtesten Bestseller-Autorinnen! Mary Higgins Clark erlangte mit ihren Kriminalromanen weltweit große Bekanntheit. Unter anderem schrieb sie "Wintersturm", "Gnadenfrist" und "Dass du ewig denkst an mich", die alle große Erfolge feierten. Allein in den USA verkaufte die "Königin der Spannung" insgesamt mehr als 100 Millionen Bücher. 2018 erschien ihr letztes Werk. Nun ist Mary im Alter von 92 Jahren verstorben!

Diese Nachricht verkündete der Verlag Simon & Schuster via Twitter. In dem Statement heißt es: "Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von der "Königin der Spannung" Mary Higgins Clark, der Autorin von über 40 Bestsellern im Bereich Spannung." Die Schriftstellerin sei am 31. Januar im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich eingeschlafen.

Im Laufe ihrer Karriere gewann die US-Amerikanerin zahlreiche Preise für ihre Erzählungen. Unter anderem wurde sie mit dem Agatha Award und dem Grand Master Award ausgezeichnet. Seit 2001 gibt es sogar einen Literaturpreis, der nach Mary benannt wurde – den The Simon & Schuster - Mary Higgins Clark Award.

Getty Images Autorin Mary Higgins Clark

Getty Images Mary Higgins Clark im Jahr 1998

Getty Images Mary Higgins Clark bei einer Autogrammstunde, 2016



