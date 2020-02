Was für ein verschlafener Schnappschuss! Anna Maria Damm (23) ist seit über einem Jahr überglückliche Mama. Vor der Geburt drehte sich der Content der YouTuberin vor allem um Fashion. Mittlerweile ist jedoch längst ihre Tochter Eliana der große Star auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun veröffentlichte die Netz-Beauty ein neues Selfie mit ihrer Maus und Papa Julian Gutjahr (23) – ganz ungestellt aus dem Bett!

"Kurze Kuschelstunde bevor Daddy wegmuss", schrieb die 23-Jährige am Samstagmorgen in ihrer Instagram-Story und veröffentlichte dazu ein Foto von sich und ihrer kleinen Familie aus dem Bett. Viel mitzubekommen von der Schmuseeinheit mit Mama und Papa scheint Eliana jedoch nicht: Die Einjährige schlummert tief und fest mit einem Schnuller im Mund zwischen ihren Eltern.

Ob sie in diesem Moment von der Kita geträumt hat? Denn die Tochter der Influencerin hatte gerade erst ihren ersten Tag im Kindergarten. "Ich bin megastolz, wie toll sie das heute gemeistert hat", verriet Anna hinterher ihren Fans. Wie gefallen euch solche spontanen Fotos? Verratet es in der Umfrage am Ende des Artikels.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020

Anzeige

Instagram / juliangutjahr Anna Maria Damm mit ihrem Freund Julian Gutjahr und Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de