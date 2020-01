Anna Maria Damms (23) Tochter wird flügge! Seit Juni 2018 krönt Eliana das Glück der Influencerin und ihres Partners Julian Gutjahr (23). Mit zahlreichen süßen Schnappschüssen auf seinen Social-Media-Kanälen demonstriert das junge Paar immer wieder, dass die Kleine sein ganzer Stolz ist. Insbesondere Anna Maria hält ihre Follower mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden – auch den ersten Kita-Tag hat sie nun mit ihren Netz-Freunden geteilt.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein niedliches Selfie, auf dem sie und Eliana in die Kamera lächeln. "Heute war ein sehr aufregender Tag", schrieb sie. Sie hätten lange nach einer Kindertagesstätte gesucht und glücklicherweise vor Kurzem einen Platz bekommen. "Ich bin megastolz, wie toll sie das heute gemeistert hat", meinte Anna Maria nach dem ersten Tag.

In ihrer Instagram-Story berichtete sie außerdem, dass es ihrem Sonnenschein in der Kita sogar so gut gefallen habe, dass Eliana gar nicht mehr weg wollte. "Es war echt ein Krampf, weil wir machen gerade erst die Eingewöhnungsphase und da ist sie erst mal nur eine Stunde jeden Tag da", erzählte die Mama.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Julian Gutjahr und Eliana Damm, November 2019

Anzeige

Instagram / annamariadamm Eliana und Anna Maria Damm, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Eliana so viel Spaß in der Kita hat? Ja, klar! Nee, die Umstellung ist doch schwierig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de