Muss Oliver Pocher (41) jetzt mit ernsten Konsequenzen rechnen? Der Comedian hat aktuell ein ganz besonderes Lieblings-Hobby: Im Netz parodiert der Ex-Let's Dance-Kandidat regelmäßig Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) – und nimmt ihn und seine Liebste dabei ordentlich aufs Korn. Der Wendler äußerte sich bisher nicht zu den Scherzen des 41-Jährigen, doch nun will er sich die Späße nicht mehr länger gefallen lassen: Er und Laura haben Oli angezeigt!

In seiner Instagram-Story setzte der "Egal"-Interpret seine Follower über sein Vorhaben in Kenntnis: "Anzeige und Strafverfahren gegen Oliver Pocher: Hiermit wird bekannt gegeben, dass Laura Müller und Michael Wendler Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt haben." Die Gründe dafür seien Urheberrechtsverletzung und Beleidigung. Neben seinen Parodien hatte Oli den 47-Jährigen in einem Interview zur Lachnummer der Nation erklärt.

Aber warum suchte sich Oli Michael als Zielscheibe für seine Witze aus? "Es macht einfach nur Spaß", schrieb der Komiker auf Twitter, nachdem ein User ihm diese Frage gestellt hatte. Versteht ihr die Reaktion vom Wendler? Stimmt ab!

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

Anzeige

Instagram / oliverpocher & lauramuellerofficial Collage: Oliver Pocher und Michael Wendler

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de