Wurde Jasmin Tawil (37) nun etwa doch schwach? Die ehemalige GZSZ-Darstellerin teilt gerne Schnappschüsse mit ihren Followern im Netz. Doch am Dienstagabend erklärte sie dennoch, dass sie eine Social-Media-Pause einlegen wolle. Die wollte sie eigentlich mindestens bis zum Sommer durchziehen – doch den Plan verwarf die Wahl-Hawaiianerin nur kurz darauf offenbar wieder: Jasmin postete schon wenige Tage später neue Fotos!

Die Schauspielerin veröffentlichte in ihrer Instagram-Story jetzt zwei süße Bilder ihres Sohnes Ocean Malik Tawil. Die 37-Jährige und ihr Nachwuchs sind aktuell in Los Angeles und gönnten sich dort einen Ausflug zu einem Spielplatz. Da hatte vor allem Jasmins Nachwuchs jede Menge Spaß: Ocean saß in einer Schaukel und strahlte bis über beide Ohren!

Ob Jasmin die Instagram-Pause nur etwas aufschiebt? Die Ex-Ehefrau von Adel Tawil (41) hat immerhin jede Menge Ziele, die sie offenbar in den kommenden Monaten erreichen möchte und deshalb eigentlich Zeit für sich bräuchte: "Ich möchte mich aufs Muttersein, mein erstes amerikanisches Album und mein Buch konzentrieren!", hatte sie bei der Verkündung ihres Netzrückzugs erklärt.

