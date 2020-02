Wohl jeder Netflix-Fan kennt sein Gesicht: Dylan Minnette (23) spielt die Hauptrolle in Tote Mädchen lügen nicht! Die Drama-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Jay Asher basiert, hat sich im Jahr 2017 als absoluter Hit entpuppt – inzwischen gibt es zwei weitere Staffeln. Mit dem Mega-Erfolg der Sendung wuchs auch Dylans Bekanntheit mächtig an. Hätten weibliche Fans eigentlich potenziell Chancen bei dem Netflix-Star? Wohl eher nicht: Der 23-Jährige ist glücklich vergeben!

Ganz stolz präsentierten Dylan und seine Freundin Lydia Knight vergangene Woche ihr Liebesglück: Auf dem roten Teppich der Warner Music Group Pre-Grammy Party strahlten die Turteltauben mit den Blitzlichtern um die Wette – und ließen sich zu süßen Albernheiten hinreißen. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen finden sich zahlreiche Pärchenfotos der beiden. Die allerersten sind im Oktober 2018 aufgetaucht.

Lydia selbst ist auch keine Unbekannte: Die Tochter von Filmproduzent Morgan Higby Night hat eine eigene Punkrock-Band namens The Regrettes – die Gruppe ist in den vergangenen Monaten auf zahlreichen Musik-Festivals in den USA aufgetreten. Auch mit Dylan hat die Beauty bereits Gesangs-Duette veröffentlicht.

Birdie Thompson/AdMedia/ ActionPress Lydia Knight und Dylan Minnette bei der Warner Music Group Pre-Grammy Party 2020

Anzeige

Instagram / lydianight Lydia Knight und Dylan Minnette im September 2019

Anzeige

Instagram / lydianight Lydia Knight, Dylan Minnettes Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de