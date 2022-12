Nach vier Jahren: US-Star Dylan Minnette ist wieder Single

Dylan Minnette (25) ist wieder auf dem Markt! Der Schauspieler wurde durch den Netflix-Hit Tote Mädchen lügen nicht weltweit bekannt. In den vergangenen Jahren schmachteten seine weiblichen Fans allerdings vergebens um den Beau – denn Lydia Knight war die Frau an seiner Seite. In dieser Woche wurden die ersten Krisengerüchte um die zwei bekannt. Und tatsächlich – Dylan und Lydia sind kein Paar mehr!

Auf Instagram meldete sich Lydia jetzt zu Wort und bestätigte die Gerüchte: "Ich habe eine Menge Spekulationen gelesen und möchte gerne Klarheit schaffen: Dylan und ich haben entschieden, unsere Beziehung aufzulösen." Demnach seien die zwei im Guten auseinandergegangen: "Wir lieben uns und sind uns wichtig, das wird sich auch nicht ändern."

Für die kommende Zeit wolle sie sich allerdings ein wenig zurückziehen, fügte Lydia hinzu. "Wir betreten jetzt eine neue Phase in unseren Leben. Bitte respektiert während dieser Zeit unsere Privatsphäre", bat sie ihre Fans um Verständnis.

MEGA Dylan Minnette, Schauspieler

Instagram / lydianight Lydia Knight im Oktober 2022

Netflix/David Moir Dylan Minnette als Clay Jensen in "Tote Mädchen lügen nicht"

