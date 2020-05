Nanu, wer hat denn da schon wieder tief in den Farbtopf gegriffen? Aus Tote Mädchen lügen nicht kennen die Fans Dylan Minnette (23) mit seiner typischen, brünetten Kurzhaarfrisur. Ob in seiner Rolle des Clay Jensen oder auf dem Red Carpet, seinen dunklen Schopf stylt der Schauspielerin in der Regel stets gleich. Umso ist es überraschender, dass der Netflix-Star kürzlich Fotos von sich mit einer neuen Frisur in knalligem blau gepostet hat. Doch der Look ist jetzt bereits Geschichte: Dylan hat seine Haare jetzt lila gefärbt.

Auf seinem Instagram-Profil hat der 23-Jährige jetzt Bilder von seinem neuen Umstyling veröffentlicht. Mit einem vermeintlich scherzhaften "Heh heh" präsentiert er seinen Fans die lila Haarpracht. Während er auf dem ersten Schnappschuss ganz ernst in die Kamera schaut, kann er sich auf der zweiten Aufnahme ein dickes Grinsen nicht verkneifen. Seinen Fans gefällt der Look aber offenbar ziemlich gut. "Warte, ich liebe es", lautet nur einer von zahlreichen lobenden Kommentaren unter dem Foto.

Aber auch wenn der ein oder andere sich noch an Dylans ungewöhnliche Haarfarbe gewöhnen muss, wirklich gefallen muss der Style nur ihm selbst und seiner Liebsten. Der Seriendarsteller ist mit seiner Freundin Lydia Night total glücklich. Und die schien nicht nur mit seiner vorherigen Farbwahl keine Probleme zu haben, sondern ist einem bunten Styling auch selbst alles andere als abgeneigt. Die Musikerin trug ihre langen Haare in der Vergangenheit nämlich bereits pink, türkis und lila.

Dylan Minnette, Schauspieler

Dylan Minnette und seine Freundin Lydia

Lydia Night



